Micron napumpuje do výroby čipů v USA 100 miliard dolarů

Americká společnost Micron Technology hodlá během následujících 20 let investovat až 100 miliard dolarů (zhruba 2,5 bilionu Kč) do výstavby továrního komplexu na výrobu čipů na severu státu New York. Informoval o tom list The New York Times.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto