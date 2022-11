Digitální zručnosti Slováků se zlepšují

Do 11. ročníku IT Fitness Testu se na pětimilionovém Slovensku zúčastnilo přes 68.500 lidí. Průměrná úspěšnost u testu pro základní školy přesáhla 55 procent, u těžší verze testu pro zájemce starší 15 let pak dosáhla 52,55 procenta. Oproti roku 2021 tak stoupla dvouciferným tempem.

„Netestujeme děti v tom, co se učí, ale v tom, co potřebují. Je to jiný přístup než tradiční školský,“ řekl o projektu viceprezident IT asociace Slovenska Mário Lelovský. Dodal, že na rozdíl od minulosti se test tentokrát více zaměřil na sociální síť Instagram. Právě sociální sítě podle organizátorů projektu mladí Slováci nejvíce využívají při vyhledávání informací.