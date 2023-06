Děti podceňují rizika internetu. Nahrávají predátorům

Na internetu číhá mnoho nebezpečí. Řeč přitom není pouze o phishingových podvodech a nejrůznějších virech, ale například také o kyberšikaně, sextingu či kyberstalkingu. Všechny tyto pojmy představují daleko větší riziko než ty nejsofistikovanější škodlivé kódy.

„Cílem bylo zjistit, jak rodiče dohlížejí na chování svých dětí v on-line světě, jak děti v tomto prostředí tráví svůj čas, zda sdílí s rodiči to, na jaká rizika tam narážejí,“ prohlásila manažerka Nadace O2 Dominika Herdová.

A výsledky výzkumu bohužel příliš pozitivní nejsou. Je z něj patrné, že rizikově se na internetu chová asi 170 000 českých dětí. Téměř 4 z 10 dětí přiznávají, že mají nějakého „on-line kamaráda“, kterého nikdy neviděly, osobně ho neznají a pouze si s ním píší.

35 % dětí a 27 % dospělých přiznává, že se zaměřují na sdílení fotografií a videí sebe sama, tedy selfies. Ještě riskantnější je chování 29 % dětí, a dokonce 40 % dospělých, kteří sdílí fotografie a videa ze svého okolí. Každý pátý člověk ve věkové kategorii 18-65 rovněž sdílí fotky, a 13 % dokonce sdílí i osobní informace ze své domácnosti.

„S nějakou formou kyberšikany se setkalo každé 5. dítě. Statisticky – v průměrné velké školní třídě tak s touto zkušeností najdeme 6 dětí. Čím jsou děti starší, tím častěji na tento jev narazily. Ve 14 až 15 letech má tuto negativní zkušenost již 35 % dospívajících, dívky pak častěji než chlapci,“ prohlásila Tereza Friedrichová z výzkumné agentury NMS Market Research.

Výzkum zjistil, že… 11 % dětí tráví na mobilu více než 6 hodin denně, zatímco průměr jsou jen 3 a půl hodiny.

Téměř 4 z 10 dětí uvedly, že jsou na internetu v kontaktu s někým, koho vůbec neznají.

60 % dětí si do postele bere telefon, přestože jim to 8 z 10 rodičů zakazuje.

Téměř každé 4. dítě ve věku 8-15 let se chová na internetu rizikově, to je asi 170 000 dětí.

S kyberšikanou se setkalo každé 5. dítě, ve školní třídě o 30 dětech tak najdeme v průměru 6 dětí s touto zkušeností.

Sportující děti jsou 2krát šťastnější než ty, které sportují málo nebo vůbec.

Mobil jako samozřejmost

Internet se stal pro většinu dětí naprostou samozřejmostí, a to především díky chytrým telefonům a tabletům. Díky mobilnímu telefonu má přístup na web drtivá většina školáků. A to i těch, kteří chodí ještě na základní školu.

I když se to nemusí na první pohled zdát, právě mobily a tablety s připojením na internet dávají dětem daleko větší soukromí, než jaké by měly například na domácím počítači, který je sdílený celou rodinou. A právě to může představovat velké riziko.

Děti ve věku 8-15 let tráví v průměru na svém mobilním telefonu 3 hodiny a 28 minut denně. Výzkum ukázal, že jejich rodiče ovšem žijí v představě, že je to o 30 minut méně. Pokud bychom se pak podívali na věkovou kategorii starších dětí, tedy 14 a 15 let, vidíme rozdíl mezi tím, co si myslí rodiče, versus co přiznávají děti, už rovnou hodinu, protože dospívající přiznávají, že jsou na telefonu 4 hodiny a 37 minut.

„Část – bohužel menšinová – se na mobilu věnuje denně sebevzdělávání, hledáním inspirace a informací do školy. Tahle schopnost využívat technologie pro vlastní rozvoj se často přenáší i do dospělého života a velmi se v ní liší sociální třídy. Naopak sledujeme, že děti trávící extrémní čas na mobilu mají horší subjektivní wellbeing (rozvoj fyzických i emocionálních potenciálů, pozn. red.) – hlavně pokud jde o náhradu jiných aktivit. Obě tyto věci bychom ve vzdělávání neměli podcenit,“ konstatoval sociolog Daniel Prokop z PAQ Research.

Naprostá většina rodičů dětí ve věku 8 až 9 let říká, že ví, co jejich děti na internetu dělají. S rostoucím věkem ale postupně jejich kontrola slábne. Pozitivní je, že 80 % dětí říká svým rodičům pravdu o tom, co v on-line světě dělají. Heslo do mobilního telefonu sdílí s rodiči 2 ze 3 dětí. Polovina rodičů kontroluje instalované aplikace, více než třetina pak i pohyb dítěte, 31 % používá aplikaci pro rodičovskou kontrolu.