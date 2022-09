Covid negativně ovlivnil téměř polovinu start-upů v Praze. Najdou se ale i výjimky

Přístup k externímu financování hodnotí jako obtížný až tři pětiny oslovených podniků, nejčastěji kombinují vlastní a cizí kapitál. Veřejnou podporu ze sekundárních zdrojů přijalo 36 procent pražských start-upů, zjistil průzkum. „Česká a pražská start-upová scéna je poměrně uzavřená do sebe, na rozdíl od těch západoevropských. Také většina venture kapitálu pochází z Česka,“ uvedl analytik Pražského inovačního institutu Alexandr Kuchynka.

Lákat více talentů ze zahraničí a připravit lepší podmínky pro investice do rychle rostoucích inovativních projektů by měla podle odpovědí start-upů udělat pro jejich větší podporu Praha. Město by také mělo prosazovat zájem svých firem o inovace v umělé inteligenci či více otevřít městské zakázky inovativním podnikům, uvedly firmy v průzkumu. „Start-upisté vítali kvalitní přípravu městských dotačních voucherů, o které letos mohli po mnoha letech opět žádat,“ uvedl analytik Pražského inovačního institutu Peter Deďo.