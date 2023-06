Lákají na zisk a připraví lidi klidně o miliony

„Investiční podvodníci jsou stále vynalézavější. Škody v případě jednotlivců mohou jít až do milionů, v průměru pak člověk přijde zhruba o 161 tisíc,“ upozornil Jan Hlavsa z investiční platformy Fondee.

„Když vám někdo nabídne výnos jedno procento denně nebo tři procenta týdně, vypadá to na první pohled slibně. Jsou to ale stovky až tisíce procent ročně. A to žádná důvěryhodná investice nevydělá. Namístě je zpozornět i tehdy, kdy po vás někdo chce převod peněz na osobní účet, anonymní převod či krypto platbu,“ radí Hlavsa.