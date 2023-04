Kyberzločinci cílí na bankovní účty Čechů stále častěji, varovala ČNB

Podle něj by tedy lidé měli být u nevyžádaných telefonátů či e-mailů daleko obezřetnější než dříve. ČNB zdůraznila, že jen v prvním čtvrtletí tohoto roku se přihlásila už zhruba polovina podvedených ve srovnání s tím, kolik bylo přihlášeno za celý loňský rok.

Každý den ČNB přijímá na zelené lince pět až deset telefonátů od podvedených, kteří se ptají, jak postupovat poté, co se stali obětí útoku. Škoda, kterou podvodníci způsobují, může být i v milionech korun, když podvodníci jménem své oběti přijmou úvěr a následně peníze převedou na vlastní účet.

Centrální banka proto apeluje na lidi, aby při jednání o penězích nepospíchali, vždy si ověřovali informace a chránili svá data a citlivé údaje. Pokud se někdo stane obětí podvodníků, měl by co nejrychleji kontaktovat svou banku a zablokovat své platební prostředky. Zároveň by měl informovat policii.