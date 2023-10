Internet je nebezpečné hřiště. Co byste měli děti naučit?

„Matějovi je devět a hraje každý den. Samozřejmě jsme mu nastavili čas, od kdy do kdy může sedět u počítače, a on ho dodržuje. Někdy, většinou o víkendech, hrajeme spolu. Občas nám koupím i pár herních kreditů nebo žetonů. Jenže mě nebaví pořád dokola zadávat údaje ke kartě, a tak jsem si v herním účtu zaškrtl funkci zapamatovat kartu,“ svěřil se klient s tím, že jednou dovolil synovi, aby si koupil kredity sám – chtěl mu jednoduše udělat radost.

Zlom nastal ve chvíli, kdy otec nebyl doma a jeho syn se oddával herním radovánkám. „Jednou odpoledne se Matěj dostal do varu. Jeho spolužák ho porážel na celé čáře a Matějovi už zbývalo málo času. Pod tlakem přemýšlel, co s tím. A napadlo ho podívat se do obchodu s žetony, kde viděl, že musí zaplatit 600, aby měl ve hře dobrou pozici. Uvědomoval si, že to je hodně peněz, ale vymyslel plán: žetony si koupí, ale hned jak přijdu z práce, všechno mi řekne. A rovnou mi těch 600 zaplatí ze svého,“ popsal událost klient banky.