Hlasový automat a SMS. Tak oberou důvěřivce falešní bankéři

Vaše přihlašovací údaje se odešlou podvodníkům a ti je obratem zadají do opravdového internetového bankovnictví.

Podvodníci teď mají přihlašovací údaje i SMS klíč, případně jste je nechali vstoupit přímo do aplikace. Tedy všechno, co potřebují, aby se přihlásili do internetového bankovnictví místo vás.