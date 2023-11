Podvodných SMS v Česku dramaticky přibylo

„Cílové webové stránky se často tváří opravdu důvěryhodně. Dle našich analýz jsou přitom obvykle registrovány v Rusku, což výrazně zhoršuje boj proti nim. V následujících měsících bude forma podvodů ještě propracovanější a jejich počet bude narůstat. Lidé by si tak měli pečlivě ověřovat, kde své údaje zadávají,“ prohlásil Kamil Mahdal, šéf Analytics Data.

„Odkaz na webovou stránku napodobuje originál a je to trik, který jsme již mnohokrát viděli. Ale úspěšně se vrací s novými doménami a vylepšeným obsahem,“ konstatoval Kadrmas s tím, že webová stránka je zpracována poměrně zdařile, co se týče grafiky i češtiny, takže běžný uživatel nemusí podvod odhalit.

Na falešném webu podvodníci tvrdí, že pro získání příspěvků a dávek je vyžadováno přihlášení pomocí bankovní identity. „Je potřeba si vždy klást otázku, proč by ČSSZ posílala podobný odkaz přes SMS, proč by chtěla přihlášení bankovní identitou a podobně. Jsou to jasné varovné signály a webové stránky institucí a dalších společností navštěvujte vždy napřímo a neklikejte na odkazy ve zprávách,“ podotkl bezpečnostní expert.