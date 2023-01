Dezinfošmejdi otravují sítě i po volbách, zneužívají přitom design Novinek

„Pavel oznámil povinnou vojnu,“ šíří poplašnou zprávu falešný článek, který se objevuje od Pavlova vítezství na Facebooku a dalších sociálních sítích. Aby mu dezinformátoři přidali na důvěryhodnosti, oblékli celou zprávu do designu Novinek.

V článku podvodníci tvrdí, že povinná vojenská docházka se bude týkat ročníků 2003 a 2004 a že nástup do kasáren bude probíhat z rozhodnutí Pavla už od června tohoto roku. Údajně má vítězný kandidát domlouvat se závodem Škoda obnovu výroby tanků.

Smyšlené zprávy totiž často šíří dál – jednoduše věří tomu, co si na internetu přečtou. Není výjimkou, že některé zprávy mají desítky či stovky tisíc sdílení. Nevědomky tak pomáhají tvůrcům dezinformací, aby si vydělali pořádný balík peněz.

Není to bohužel poprvé, co se budoucí prezident stal terčem dezinformátorů. Týden před druhým kolem voleb se například sítěmi šířilo falešné video, ve kterém Pavel volá po zapojení Česka do války s Ruskem, aby mohla Ukrajina zvítězit. Ve skutečnosti ale Pavel pouze obhajoval na setkání s občany důležitost posílání zbraní napadenému státu.