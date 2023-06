Česku hrozí útoky ransomwaru, varoval NÚKIB

Vyděračské viry, které jsou často označovány souhrnným názvem ransomware, patří několik posledních měsíců k těm nejzávažnějším hrozbám. Přesto každý třetí člověk neví, co slovo ransomware vlastně znamená. Tedy ani to, že jde o počítačového záškodníka. Vyplývá to z průzkumu antivirové společnosti Eset.