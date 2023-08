30 nejhloupějších hesel, která lidé používají na internetu

Hned na úvod je přitom nutné zmínit, že statistiky jsou sestavovány pochopitelně anonymně, nikdo tedy zveřejněná data nemůže snadno zneužít. Statistiky nejhloupějších hesel kyberbezpečnostní společnosti pravidelně vystavují kvůli tomu, aby běžné uživatele upozornili, že by je neměli používat.

Stejně nevhodná jsou také anglická slůvka qwerty (typ rozložení kláves; prvních šest znaků na klávesnici zleva) či password (anglicky heslo). Používat by lidé neměli ani iloveyou, tedy v překladu miluji tě. Všechna tato hesla se totiž ve statistikách objevují pravidelně.

O bezpečnosti hesla rozhoduje i jeho délka. Speciální programy hackerského podsvětí dokážou čtyřmístné heslo složené z číslic od nuly do devítky prolomit za dvě minuty.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.