Nárůst o alarmujících 81 %. Podvodů v Česku dramaticky přibylo

V praxi to znamená, že různé podvodné stránky představují na síti daleko větší nebezpečí než škodlivé kódy. A je jedno, zda se bavíme o smyšlených dárcovských stránkách, nebo klamavé reklamě.

„Ukazují se i budoucí mobilní trendy, například to, že kyberzločinci využívají umělou inteligenci k vytváření téměř dokonalých napodobenin legitimní komunikace, takže pro jednotlivce je stále obtížnější rozlišit, co je skutečné a co ne,“ podotkl bezpečnostní expert.