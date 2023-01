Afázie i červené tlačítko. Nejčastější dotazy na internetu roku 2022

Pokud bychom si nejhledanější otázky rozdělili podle konkrétních příslovcí, „kde“ by jednoznačně dominovaly houby. „První vlaštovky dotazu ‚kde rostou houby‘ se v Seznam.cz Vyhledávání začínají objevovat koncem dubna a houbařský vrchol hledanosti utichá až koncem listopadu,“ uvedla Petra Dvořáková z tiskového oddělení společnosti Seznam.cz .

Otázkám s příslovcem „proč“ na začátku vévodil dotaz „proč nefunguje červené tlačítko“ televizního dálkového ovladače. Tato otázka se přitom umisťovala na přední pozici ve výsledcích vyhledávání až do poloviny roku 2022.

Služba Seznam.cz Vyhledávání je evidentně cenným zdrojem informací také pro zahrádkáře. Jedním z top dotazů loňska totiž bylo „proč jsou okurky hořké“. „Z jeho četnosti je dobře vidět, kdy mají okurky sezónu. Dotaz byl hojně hledaný od června cca do půlky srpna,“ doplnila Dvořáková.

S válkou na Ukrajině souvisejí také otázky začínající příslovcem „co“. Čechy evidentně vystrašilo riziko, že by mohly být použity jaderné zbraně. Po otázce „co dělat při jaderném útoku“ se tak druhým nejhledanějším stal dotaz „co je stanné právo?“

Jak už tomu bývá, lidé se zajímali také o životy celebrit. Koncem března například vyšlo najevo, že herec Bruce Willis trpí afázií. Seznam.cz Vyhledávání okamžitě zaplavily dotazy, co je to vlastně za nemoc.

„Kdy je den matek?“ To byl nejčastější dotaz související s tímto příslovcem, vcelku nepřekvapivě se takovéto otázky začaly množit začátkem května. „Nutno podotknout, že letos to byl top dotaz i těsně po druhé květnové neděli, kdy se matkám v Česku přeje,“ přidala jednu perličku z výsledků vyhledávání Dvořáková.

Celoročně stabilní byl také dotaz „kdy do důchodu“. Uživatelé ho často zadávali do hledacího pole v kombinaci s kalkulačkou odchodu do důchodu. Trojlístek nejčastějších dotazů v souvislosti s „kdy“ uzavírají otázky týkající se přechodu zimního času na letní a obráceně.