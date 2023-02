11 000 lidí byl jen začátek. Instagram a Facebook budou propouštět dál

Po loňském masivním propouštění čeká společnost Meta Platforms další reorganizace, jejímž důsledkem by mělo být zrušení dalších tisíců míst. Uvedl to ve středu list The Washington Post (WT), který se odvolává na své zdroje přímo ze společnosti Meta.

Foto: Erin Scott, Reuters Generální ředitel společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg