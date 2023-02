Twitter zavřel v Indii dvě ze tří kanceláří, zaměstnance poslal pracovat domů

Někteří kritici se obávají, že Muskovy úsporné kroky v Twitteru se odrážejí na funkčnosti sociální sítě a regulaci jejího obsahu. Musk tento týden uvedl, že mu bude trvat zhruba do konce letošního roku, než společnost stabilizuje a zajistí její finanční zdraví.

Od té doby, co Musk firmu za 44 miliard dolarů (979,4 miliardy Kč) koupil, dluží podle médií miliony dolarů za nájemné sídla společnosti v San Francisku a londýnské kanceláře. Několik dodavatelů Twitter zažalovalo kvůli nezaplaceným službám.

„Hádám, že pravděpodobně ke konci tohoto roku by bylo dobré načasování najít někoho jiného, kdo by společnost řídil, protože si myslím, že by měla být ve stabilní pozici kolem, víte, koncem tohoto roku,“ reagoval na přímý dotaz, kdy jmenuje nového ředitele Twitteru.