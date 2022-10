Popravy Čechoslováků v Mauthausenu. Šlo o čirou mstu, říká historik

Brutální a chladnokrevná poprava je podle něj mimořádná svým provedením, jelikož ji vykonali popravčí v koncentračním táboře Mauthausen v Rakousku ranou do týlu každé jednotlivé oběti poté, co se na příkaz postavila zády k měřáku výšky.

Udržet do poslední chvíle zdání, že jde o přijímací lékařskou prohlídku při převozu do koncentračního tábora, mělo uklidňovat nejen oběti, ale zejména usnadnit pachatelům jejich zkázonosné dílo.

Na rozdíl od statisíců dalších obětí rasového vyhlazování Židů na východní frontě jsou jména popravených 24. října 1942 v Mauthausenu zanesena do seznamu a na minutu přesně zaznamenána jejich exekuce.

Útrpnou smrt zde nalezla např. Jindřiška Nováková s rodiči, která odvezla jízdní kolo Jana Kubiše v den atentátu na Heydricha do úkrytu. Bylo jí 14 let.

Ani tento údaj nicméně nezahrnuje další popravené odbojáře, kteří přímo pomáhali výsadkům Silver A (Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček) a Anthropoid (Jozef Gabčík a Jan Kubiš), ale byli zavražděni od října 1942 do ledna 1943 v Osvětimi.

Již 17. září 1942 byla Němci rozpoutána „Akce E“ (Emigration) týkající se rodin, jejichž příslušníci pozvedli proti říši zbraň. V průběhu této akce bylo gestapem zatčeno, vyslýcháno a deportováno do Svatobořic 1900 českých a moravských občanů.

Kromě toho bylo pak 14. dubna 1944 do internačního tábora přivezeno 52 dětí z pražské usedlosti na Jenerálce, jejichž rodiče byli v Mauthausenu za pomoc parašutistům popraveni.

„Jednalo se o sirotky ve věku od dvou do 16 let, kteří byli ubytováni v tzv. Kinderheimu v mužské části tábora a svěřeni do péče uvězněných mužů a žen. Největší péče se jim u chlapců dostalo od prof. Zdeňka Loudy, u dívek se zasloužily prof. Miroslava Machová a Vlasta Mikulášková,“ shrnul Duda.