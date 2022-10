Zrušit schválenou hypotéku přijde zájemce draho

V hypotečních smlouvách jsou jasně dané termíny, do kdy, jaké částky a na co banka uvolní. Pokud nejsou dodrženy, účtuje banka sankce, které mohou jít do desítek tisíc korun až statisíců.

Všechno to by si žadatelé měli uvědomit, když jdou do banky o hypotéku žádat, a rozhodně by si neměli brát částku, kdy pak splátky vycházejí tzv. nadoraz a rodina nemá žádné rezervy.