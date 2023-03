Život v nájmu přestává být strašákem

„Většina Čechů bydlí ve vlastním, pronájem využívá jen 22 procent z nich. V Německu nebo Rakousku je přitom toto číslo více než dvojnásobné,“ doplnil Jiří Vajner ze společnosti Creditas Real Estate (CRE).

Z průzkumu, který pro společnost CRE provedla agentura Ipsos mezi více než tisícovkou Čechů žijících v nájmu, vyplynulo, že většina nájemníků (88 procent) bydlí v bytech, dům má pronajatý jen 12 procent lidí.

Byt či dům si Češi pronajímají především od soukromníků (67 procent). Obce jako pronajímatelé figurují v 16 procentech a firmy jsou na trhu zastoupeny jen minimálně.

Při hledání vhodné nemovitosti k pronajmutí Češi v naprosté většině případů nevyužívají služeb realitních kanceláří, ale sami pátrají na internetu. Hlavními kritérii pak pro ně jsou cena, lokalita a služby spojené s nájmem.

Eurostat: Ceny bytů vzrostly za posledních deset let v průměru o 136 procent, nájemné vzrostlo o 27 procent.

Růst nájmů nebyl tak výrazný jako u energií

Ceny nájemného napříč Českem nejsou nijak malé, i tak ale, jak ukázaly výsledky průzkumu, pro více než tři pětiny Čechů nepředstavuje nájemné ani třetinu příjmu - každý čtvrtý za něj utratí do 20 procent svého čistého příjmu, necelé dvě pětiny lidí pak do 30 procent příjmu. Zbylé zhruba dvě pětiny pak musí sahat do peněženek hlouběji, nájemné je přijde i na více než 30 procent jejich příjmů.

I když ceny nájmů v posledním roce rostly, na růst cen energií ale nemají, což respondenti potvrdili.

Zatímco více než třetině nájemníků se cena nájmu nijak neměnila, u cen energií nulový nárůst potvrdila jen necelá pětina lidí. Do 10 procent pak nájem vzrostl zhruba čtvrtině oslovených nájemníků, v případě energií se cena do 10 procent zvýšila shodnému počtu respondentů. Třetina Čechů žijících v nájmu uvedla navýšení o 10 až 30 procent, stejný počet pak zmínil navýšení cen energií o 10 až 50 procent.

Foto: Novinky O kolik osloveným nájemníkům vzrostl nájem

Dlouhodobý pronájem zařízeného bytu je prioritou

Jen necelá pětina současných nájemníků by se pronájmu ráda co nejdříve zbavila. Dvě pětiny Čechů v něm plánují bydlet dlouhodobě, stejný počet také, ale časem by se chtěl přestěhovat do vlastního.

Průzkum také ukázal, že roste zájem o vybavené byty, přičemž tato preference částečně či plně zařízeného nájemního bytu souvisí s věkem a vzděláním. Přijít do zařízeného by\ rádi hlavně mladí lidé do 25 let (44 procent), dále pak lidé s vyšším vzděláním.

Z hlediska lokality je tento požadavek výrazně silnější v Praze (52 procent) než ve zbytku republiky.

Co také zjistil průzkum Nejčastější obytná plocha pronajatého bytu či domu je 60 až 99 m2 (39,3 procenta) a 40 až 59 m2 (39,2 procenta). Platí, že čím větší je město, tím menší byty si lidé pronajímají. V Praze je tak výrazně větší podíl malých bytů do 40 m2 a nejméně velkých bytů nad 100 m2. Lidé do 33 let si nejčastěji pronajímají bydlení ve dvou, lidé nad 42 let žijí ve tří a vícečlenné domácnosti. Zajímavé jsou rozdíly dle pohlaví – zatímco téměř každý čtvrtý muž bydlí sám, u žen to platí jen o každé desáté. Do výběru nájmu vstupuje jako hlavní kritérium jeho cena (83 procent). Následuje lokalita (77 procent) a služby spojené s nájmem (30 procent). Nízkoenergetický standard nehraje při výběru téměř žádnou roli (6 procent). Nájmy sjednané na dobu určitou či neurčitou jsou zhruba půl na půl.

