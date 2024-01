Zajištění na stáří mohou nabídnout i investice

V rámci DIP půjde investovat například do akcií, dluhopisů, podílových fondů nebo zajišťovacích derivátů. Podmínkou pro zvýhodnění je čerpání peněz nejdříve po deseti letech, přičemž klientovi nesmí být méně než 60 let.

Poslanci nakonec zúžili možnost investovat v tomto produktu pouze do investičních nástrojů s vyšší mírou bezpečnosti, jako jsou cenné papíry obchodované na burzách nebo třeba do státních dluhopisů zemí EU.

Klient by si měl podle něj v první řadě prověřit, z jakých konkrétních produktů se DIP skládá, protože každá společnost může nabízet odlišné varianty. „Dále je důležité si být vědom toho, že DIP je dlouhodobým produktem s minimální dobou trvání deset let a není možné provést výběr před dosažením věku 60 let,“ upozornil Kapoun.

Průměrný věk dožití českých žen je nyní skoro 82 let, u mužů je o šest let kratší. Pokud by si ženy, které dnes odcházejí do penze, přály měsíčně ke státnímu důchodu přilepšit o pět tisíc korun, měly by mít podle spoluzakladatelky platformy Fondee Evy Hlavsové k dispozici zhruba jeden a čtvrt milionu korun navíc.