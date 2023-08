Žádost o rodičovský příspěvek lze podat přes web jednodušeji

Přístup do aplikace je přes adresu jenda.mpsv.cz. V jejím rámci by měla být klientská zóna i pro další dávky, kde by do budoucna lidé získali další informace. „Nechceme, aby si zde lidé o dávku jen požádali, ale chceme, aby zde mohli provádět také celou správu. Uvidí všechny informace, které by jim úřad měl dát,“ potvrdil ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš.