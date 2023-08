V milostivém létě se mohou zbavit exekucí lidé i firmy

Nové milostivé léto je v plném proudu a potrvá až do konce listopadu. Lidé se během něj mohou výhodně zbavit dluhů u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), u finanční či celní správy. Musejí ovšem být vymáhány ve správním řízení, nikoliv přes exekutory. Týká se to dluhů, které vznikly do konce září loňského roku.

