Účet dítěti můžete zřídit už po narození, nakládat s penězi mohou ale až školáci

Finanční gramotnost české populace se podle posledního šetření České bankovní asociace (ČBA) sice mírně zlepšila, ale pořád to není žádná sláva. Částečné potíže v orientaci ve světě financí stále přiznává naprostá většina Čechů.

Podle mínění odborníků, by se měly již děti odmala seznamovat s hodnotou peněz i s tím, jak s nimi nakládat, aby se v dospělosti nedostaly do finančních problémů a snáze se dokázaly ve světě financí orientovat. Celá pětina rodičů ale své potomky neučí s penězi hospodařit.

Naštěstí pro valnou většinu rodičů je zcela zásadní, aby se děti naučily s penězi správně zacházet, což potvrdil i kvalitativní průzkum agentury STEM/MARK pro Air Bank.

Vyplynulo z něj, že tou nejvhodnější cestou je založení dětského účtu již v raném věku dítěte. Rodiče by přitom měli dát potomkovi jistou volnost v hospodaření s jeho penězi a vést ho k samostatnosti a odpovědnosti.

Kdy účet založit?

Založit běžný účet dítěti je v některých bankách možné již od jeho narození (např. Česká spořitelna, ČSOB, mBank, Raiffeisenban, UniCredit Bank). Ovšem, jak někteří finanční odborníci upozorňují, pokud rodiče chtějí prostřednictvím účtu naučit dítě s penězi nakládat, je zbytečné mu zakládat účet v předškolním věku.

Výstupní věk banky pojímají různě. U některých podmínky dětského účtu končí ve chvíli, kdy dítě tzv. dostane občanku, tedy v 15 letech - tak to má například Air Bank, Komerční banka, mBank či UniCredit Bank - jiné pak až při klientově dovršení zletilosti, resp. dovršení 18 let věku. Nicméně banky si dobře uvědomují, že mnozí dětští klienti jim zůstávají věrni i v dospělosti a již od založení dětského účtu se na ně snaží cílit, což je příklad třeba ČSOB, nebo Fio banky apod.

Účet vždy musí založit zákonný zástupce, minimálně to platí do 15 let věku, například v Creditas si ho ale mladý člověk po dovršení 15 let už může založit sám. I když je účet vedený na dítě, rodič se stává disponentem, v Air Bank je to ale obráceně. Založit dětské konto můžete na pobočce, některé banky to umožňují i online.

Přehled dětských běžných účtů Banka / Produkt Věk dítěte Platební karta Poplatky za výběr z bankomatu Poznámka Air Bank / Účet pro děti od 8 let Od 8 do 15 let Od 8 let, dítě může získat i platební nálepku. Z vlastních bankomatů zdarma, z cizích za 35 Kč, nebo zdarma za jednorázový poplatek 100 Kč měsíčně Účet je vedený na rodiče, dítě je disponentem. Rodič může účet dítěti zpřístupnit i online v aplikaci My Air Creditas / Richee účet Junior Od 6 do dovršení 18 let Od 6 let Zdarma v ČR i v zahraničí Účet je vedený na dítě, do 15 let musí založit rodiče, od 15 let dítě. Lze založit i online v aplikaci Creditas Banking. Do 50 tis. Kč úroková sazba 3 % ročně Česká spořitelna / Dětský účet Od 0 do 17 let Od 8 let Z vlastních bankomatů zdarma, z cizích za 40 Kč Účet zakládá rodič, majitelem je dítě, rodič disponentem. Sjednat lze jen na pobočce. ČSOB / Plus konto Od 0 do 18 let (1) Od 8 let Z vlastních bankomatů a na poštách zdarma, z cizích bankomatů 40 Kč Dítě je majitelem účtu, rodič disponentem. Založit lze na pobočce i online Fio banka / standardní běžný účet Od 0 do 18 let (2) Od 8 let Zdarma v ČR i v zahraničí s kartou Visa Do 15 let ovládá účet jen zákonný zástupce. Sjednat lze jen na pobočce. Komerční banka / Můj účet Junior Od 6 do 15 let Od 6 let Z bankomatů KB a Monety zdarma, z cizích bankomatů v ČR a Evropě 39 Kč Majitelem je rodič / zákonný zástupce. Možné založit i online. mBank / mKonto pro děti Od 0 do 15 let Od 8 let Zdarma 3 výběry měsíčně v ČR a v zahraničí Majitelem účtu je dítě, má pasivní přístup k účtu, rodič má aktivní přístup. Žádost lze vyplnit online, smlouva k podpisu s kurýrem, nebo na pobočce. Raiffeisenbank / Aktivní účet pro studenty a děti Od 0 do 26 let Od 8 let Zdarma výběry v ČR i v zahraničí Neplnoleté dítě musí účet založit s rodičem na pobočce UniCredit Bank / Dětský účet Od 0 do 15 let Od 8 let Zdarma výběry z bankomatů skupiny UniCredit v ČR i v zahraničí Možné sjednat jen na pobočce, částečně telefonicky, online nelze Zdroj: banky; (1) po dovršení zletilosti si klient může účet dále ponechat a pokračovat s ním jako dospělý; (2) do 18 let je možné účet používat s určitými limity, po dovršení zletilosti se limity uvolní

Silným argumentem pro rodiče, proč se k založení čtu pro děti rozhodli či rozhodují, je i to, že mají lepší přehled o tom, jak dítě s penězi zachází a za co je utrácí, ukázal to i průzkum Air Bank. Naprostá většina rodičů svým dětem dává kapesné, a pokud mají vlastní účet, posílají mu je právě na něj.

„Rodiče oceňují i to, že bankovní účet pro dítě přinese do jejich vzájemné finanční interakce lepší řád, přehlednost, ale také pravidelnost, třeba pro posílání kapesného. Spolu s dítětem mohou potom snadno projít jeho útraty za celý měsíc a společně probrat třeba to, jestli některé z nich byly opravdu nutné,“ uvedl Petr Šmíd z Air Bank.

Samozřejmostí na dětských účtech je zpřístupnění internetového či mobilního bankovnictví. Podle mínění rodičů představuje online bankovnictví po hotovosti přirozený další stupeň dovedností v zacházení s penězi. Výhodou je podle nich i rychlost a operativnost při předávání peněz, a to především v různých nečekaných situacích. Například když dítě zjistí, že mu nestačí peníze na vstupenky nebo třeba na školním výletě.

„I k dětskému účtu patří internetové a mobilní bankovnictví, v němž do 8 let mohou děti pasivně sledovat zůstatky a provedené transakce. Od 8 let věku klienta je možno provádět aktivní operace,“ uvedl pro Právo Petr Plocek z UniCredit Bank.

Ovšem například ve Fio bance může dítě aktivně ovládat své finance až od 15 let, do té doby má jen pasivní přístup. Podobně je tomu i v mBank, jak uvedla mluvčí Kristýna Dolejšová: „Dítě získá pasivní přístup (nahlížení do účtů a přesouvání peněz mezi vlastními účty) a seznámí se s internetovým bankovnictvím a mobilní aplikací. Může tedy dělat transakce mezi vlastními účty v rámci mBank, může vkládat, vybírat hotovost a platit s platební kartou k účtu. Zákonný zástupce má aktivní přístup k účtu a může tak dítě vzdělávat, když mu chce ukázat, jak nastavit platbu či trvalou platbu z účtu, nastavovat limity na kartě.“

Platební karta od 6 či 8 let

Děti pochopitelně mohou ke svému účtu získat i platební kartu, nejdříve však od šesti let, ve většině bank až od osmi let věku. Mohou ji používat pro výběry z bankomatů i bezhotovostní platby, v některých bankách jsou však omezeni při platbách na internetu.

Při používání karty mají děti nastaveny limity. Například v UniCredit Bank je denní limit nastaven na 200, 400 nebo 500 korun, ve Fio bance pak u dětí do 15 let na pět tisíc korun týdně.

Nastavení maximálních limitů je pochopitelně závislé na zvážení rodičů. „Limity na kartách i limity na platební transakce nastavují pouze zákonní zástupci. Nezletilci, kterým jsme účet založili jenom na základě rodného listu, získají pouze maximální limity na kartách 500 Kč (do 15 let) nebo 2000 Kč (nad 15 let) a nemají povolené žádné transakce v elektronickém bankovnictví. Nezletilci s OP nebo cestovním pasem můžou mít i vyšší limity na kartách, a od 15 let můžou posílat platby přes elektronické bankovnictví, limity nastavuje vždy rodič dle potřeby,“ doplnil pro Právo Patrik Mádle z ČSOB.

Kapesné zdarma

Některé banky cílí na nové klienty prostřednictvím akčních nabídek. Například do konce září dostanou děti na nově zřízený účet u ČSOB kapesné ve výši až 600 korun.

Air Bank nabízí do konce září klientům, kteří si v bance založí svůj první účet, 500 korun na jeho vyzkoušení v mobilní aplikaci My Air.

Akce kapesné na dětských účtech běží do konce října i v České spořitelně. Při splnění bankou daných podmínek mohou klienti získat až 600 korun.