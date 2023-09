S větší podporou pracujících důchodců stát otálí

„Určitě ano, stávající systém je tragický. Důchodce, rozumějme po řádném důchodovém věku, který k důchodu ještě pracuje, odvádí sociální pojištění jako každý jiný a za 360 dní takové činnosti má nárok na zvýšení důchodu o 0,4 procenta z výpočtového základu. To mnohdy není ani sto korun. O zvýšení se navíc musí žádat, někomu to za to ani nestojí,“ řekl Právu důchodový poradce Martin Kohoutek.

Jurečka dříve zmiňoval i možnost pobídek, díky nimž by senioři s výdělkem pobírání penze odložili. Se škrtnutím odvodů, jak to navrhoval, nesouhlasili zástupci zaměstnavatelů ani odborů. Ti by chtěli penzi za „přesluhování“ více zvedat. Poukazovali přitom na to, že zatímco mladší senioři mají penzi a výdělek, ve vysokém věku si lidé příjem prací už zvedat nemůžou.