Kdy odejít do důchodu: na konci roku, nebo na začátku příštího?

Pan Jiří narozený 2. 10. 1959 má nárok na řádný starobní důchod 2. 10. 2023 a bude do té doby v zaměstnání. Kdyby zvolil klasicky přiznání důchodu k řádnému datu 2. 10. 2023, získal by důchod ve výši 19 241 korun. Předčasný důchod přiznaný ke dni 31. 12. 2022 by činil 19 366 korun (včetně mimořádných valorizací), od ledna pak 20 295 korun, což je podle Kohoutka dokonce více než při přiznání důchodu v řádném termínu. Kdyby pan Jiří využil výpočtové zamítačky, nechal by si přiznat předčasný důchod ke dni 31. 12. 2022. Pokračoval by v zaměstnání a o uvolnění výplaty důchodu by požádal ke dni 2. 10. 2023, získal by důchod ve výši 21 591 korun. Předčasný důchod přiznaný ke dni 31. 12. 2022 (následně nevyplácený) přestane být krácený za předčasný odchod – zde o 3,6 procenta (z výpočtového základu) a navíc pan Jiří získá další 46. ukončený rok doby důchodového pojištění, to je o 1,5 procenta (z výpočtového základu) k důchodu navíc.