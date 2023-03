Příští rok do důchodu: O 3000 méně

Kritici tohoto vládního kroku upozorňují na to, že většina z 2,37 milionu starobních důchodců v zemi má penzi nižší než 20 tisíc korun, což zejména u osamělých seniorů často nestačí na odvrácení existenčních starostí.

Opatření snižující růst důchodů navíc není systémové a například podle sociologa Daniela Prokopa nereaguje na to, že mimořádné valorizace způsobují velkou nespravedlnost mezi penzisty, kteří do důchodového systému vstoupili v letech 2021– 2022, a těmi, kteří do penze odejdou v letech 2024–2025.