Požádat o důchod půjde i elektronicky

Předpokládá to novela zákona o provádění a organizaci sociálního zabezpečení, kterou vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). K zavedení této online služby Česko mimo jiné zavazuje nařízení EU.

„Aplikace, která využije stávající službu ePortál ČSSZ, bude sloužit pro sepisování prvotních žádostí o všechny dávky důchodového pojištění, tedy o důchody starobní, invalidní i pozůstalostní,“ řekl Právu Jakub Augusta z tiskového oddělení MPSV, podle nějž se to bude týkat úvodních žádostí o penzi.

K přihlášení ke službě podle něj bude možné využít některý ze způsobů elektronické identity. Tedy například eObčanku, datovou schránku či bankovní identitu, což je možnost přihlásit se ke službám státu za pomoci přihlašovacích údajů do elektronického bankovnictví.

Pamatuje se podle něj i na případnou následnou komunikaci mezi žadatelem a ČSSZ, která se týká „dovybavení“ žádosti. Ta by měla probíhat také elektronicky. „Až na výjimky bude možné aplikaci využívat i pro dodatečné dokládání dokumentů,“ dodal Augusta.

Případné dokumenty by k žádosti měl žadatel přikládat elektronicky, například ve formě skenu. Teprve pokud by úřad potřeboval nějaký listinný originál, vyzval by dotyčného k osobní návštěvě. Elektronická žádost nebude povinná. Kdo bude upřednostňovat osobní jednání na úřadu, může toho nadále využívat.