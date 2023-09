Pojišťovny zaznamenaly letos z živelního pojištění méně škod než loni

Nejvíce postižená byla v tomto roce Morava, zatímco v roce 2022 to byla jižní část země. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími tuzemskými pojišťovnami.

Generali Česká pojišťovna letos s klienty řešila 24 350 pojistných událostí za předpokládané dvě miliardy korun. Za stejné období loni to bylo 40 933 škod v hodnotě 2,7 miliardy korun. „Je zřejmé, že zatímco škod z vichřice je suverénně nejvíce, jsou to kroupy, které naopak způsobují škody nejvyšší,“ řekl mluvčí pojišťovny Jan Marek.

„Čísla za poslední dva roky ukazují, že každý rok je skutečně jiný. Vichřice a krupobití zůstávají stále přírodní živly, které v Česku způsobují nejvíce škod. U krupobití jsou to škody v úhrnu finančně nejvyšší. Letos se k nim přidaly následky dešťů, zatímco loni to byly vyloženě záplavy,“ uvedl Marek. Zatímco letos na živly nejvíce trpěla severní a jižní Morava, loňský rok to byl podle něj hlavně celý jih republiky. „Loni do této doby jsme měli v podstatě dvakrát tolik škod než letos. A i když těch letošních je méně, jejich hodnota je v porovnání s loňským obdobím vysoká,“ dodal.