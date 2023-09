Po ostudě justice s odškodným pro Natálku se změní zákon

Řada oslovených odborníků je ale jiného názoru, a to včetně prezidenta České exekutorské komory ČR Jana Mlynarčíka. V praxi by to totiž znamenalo, že by se oběti trestných činů se svým nárokem musely přihlásit ještě v den, kdy rozsudek v trestní věci nabude právní moci, aby si zajistily dobré pořadí.