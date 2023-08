Pojištění zavazadel pokryje ztrátu oblečení, ale šperky většinou ne

Ne všechnu škodu ale pojištění zavazadel pokryje. Vedle zmíněných krádeží ze stanu jsou to i některé druhy převážených věcí. Podle Jana Marka se mimo jiné nevztahuje na fotoaparáty, kamery, audiovizuální techniku, mobilní telefony, počítače a podobně, a to včetně jejich příslušenství, které byly odcizeny při vloupání do motocyklu, automobilu nebo jeho přívěsu. „A to i v případě, že k odcizení došlo na hlídaném parkovišti,“ podotkl Marek.