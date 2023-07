Evakuovali nás, až když byl oheň na dohled, popsal český turista na Rhodu

(od našeho zvláštního zpravodaje na ostrově Rhodos)

Na ostrov přicestoval minulý čtvrtek. „Prakticky pořád jsme viděli kouř, v pátek se zdálo, že se to podaří uhasit. Létaly tady vojenské helikoptéry, odpoledne ale vojáci zjistili, že se jim to uhasit nepodaří, tak prostě odjeli a nechali to tu být,“ popsal Jíra.

„Oheň teda pak rychle postupoval, byl asi 15 kilometrů od našeho letoviska, během noci (na sobotu) se ale přiblížil už na nějaké čtyři kilometry. Až pak začala létat malá hasicí letadla, točila se jedno za druhým, ale taky se jim to nepodařilo uhasit,“ vysvětlil s tím, že letadla začali podporovat i místní hasiči, kteří se snažili uhasit příjezdové silnice k letovisku.

„Ta pomoc měla přijít po silnici, ale když nám delegátka poslala autobus, tak pak volala, že se k nám nedostane, protože znova chytlo všechno po těch krajích silnic, takže autobus nemohl ohněm projet,“ řekl Jíra a dodal, že kvůli tomu byli na konci ostrova kompletně odříznuti.

Někdo na loď, jiní autobusem

Evakuován byl se svojí manželkou autobusem v noci z pátku na sobotu. „V pátek už pak hořely celé hory, takže nás začali evakuovat. Ve večerních hodinách přestala fungovat elektřina v hotelu a do našeho letoviska přijížděla vojenská vozidla s lidmi, které sváželi z těch okolních hotelů,“ uvedl dále Čech, který na Rhodos přiletěl ve čtvrtek.

„Ten oheň byl prakticky za námi, teprve pak se začali lidi dostávat na ty lodě, jiní na autobus. Ale dát tam těch několik tisíc lidí najednou, to nešlo, trvalo to čtyři hodiny, než se je podařilo přesunout,“ dodal s tím, že na lodě lidé nesměli se zavazadly, museli je tedy nechat na pláži.

„Od půl jedné nás začali svážet. Podařilo se nám dostat do jednoho autobusu, nikdo nevěděl, kam jedeme. Delegátce jsme volali k ránu, v jakém jsme hotelu, pak to řešila dál,“ popsal s úlevou na tváři Stanislav, když popisoval první část evakuace, kdy je autobus v noci z pátku na sobotu převezl na jih ostrova.

Foto: Stringer, Reuters Evakuace turistů na Rhodu

„V (sobotních) odpoledních hodinách nás převezli zase na východ ostrova, kde jsme strávili noc v nějakém kinosále. Potom nám delegátka zajistila (od neděle) rezervní ubytování, takže jsme prakticky začali dovolenou až pak,“ vysvětlil s tím, že kvůli situaci ztratil tři dny dovolené.

„Jsme tu v bezpečí, tady žádné požáry nejsou, je to tady hezké,“ řekl s úsměvem v hotelu Kolymbia Beach na severu ostrova Rhodos, kde stráví zbytek své dovolené.

„Teď sem (na Rhodos) ale přijíždějí další turisté a nemají ubytování, protože z těch postižených oblastí nás navezli sem, kde je bezpečí, ale ti lidé, co mají přijet sem, tak se stává, že už nemají kde spát,“ popsal.

Foto: Novinky Hotel Kolymbia Sun na severu ostrova Rhodos

Řekové to podcenili

Pan Jíra si ovšem myslí, že situace šla zvládnout lépe. Podle něj ji Řekové podcenili a zanedbali.

„Možná, že to je pro ně normální, že tady něco hoří. Pořád všichni říkali, že to je v pohodě, že to hoří už čtyři dny,“ pomyslel si v pátek odpoledne pan Jíra, když se po odletu vojenské helikoptéry, které se nepodařilo oheň uhasit, situace začala vymykat kontrole.

Nekontrolovaný chaos

Rodák z Dvora Králové nad Labem pochválil místní Řeky, kteří se lidem ve všem snažili maximálně pomoct. Podle něj právě oni jsou ti praví hrdinové, o kterých by se mělo více mluvit.

„Nějací lidi utíkali po pláži s malými dětmi, někdo šel po silnici třeba tři kilometry. Lidi říkali, že ti bohatí Řekové, co tam měli rezidenci, jim dávali vodu nebo je kropili, aby přežili ten přesun,“ řekl pan Jíra.

„Šli a kolikrát neměli nic, obdivuhodné byly ty malé děti, které třeba brečí kvůli zmrzlině u bazénu, ale tady šly v noci kilometry po silnici a zvládly to,“ vysmekl poklonu rodinám s dětmi.

Nejistota

Jako nejhorší na celé situaci označil pan Jíra míru nejistoty, která celou evakuaci provázela.

„Lodě čekaly na moři, policie to hlídala, ale nikoho nenakládaly, nikdo nevěděl, na čem je. Spousta jiných cestovních kanceláří s klienty vůbec nekomunikovala, lidé se nikam nedovolali, neměli žádnou informaci, co se bude dít, jak to bude vypadat,“ popsal komunikaci mezi lidmi a cestovními kancelářemi.

„Volal jsem si s ambasádou v Aténách a tam mi řekli, že pokud s námi naše cestovní kancelář mluví, tak je to ještě dobré. Řešili případy, že hodně cestovních kanceláří s klienty vůbec nekomunikuje, nikdo se jim neozval,“ pokračoval.

Velkou pochvalu pan Jíra vyjádřil delegátům ze společnosti Exim Tours, která společně s cestovní kanceláří Fischer spadá pod skupinu DER Touristik Eastern Europe.

„Nebýt místních delegátů z Exim Tours, tak bychom byli ztraceni. Opravdu, paní delegátka Linda, to je člověk na svém místě, takových lidí je málo, dokázala vše vyřešit, komunikovala s autobusáky, řidiči, se mnou, předávala všem informace, strašné úsilí tomu dala a dvě noci nespala,“ řekl Stanislav. „Po téhle stránce jí patří velikánský dík,“ dodal.

Náhradní ubytování

Pan Jíra ale pochválil i hotely, do kterých byli z jejich původního letoviska převezeni. Než se dostal do svého posledního hotelu Kolymbia Beach by Atlantica na severovýchodě ostrova, byl ubytovaný i ve dvou hotelích, v každém s manželkou strávil jednu noc.

„Dostali jsme jídlo, pití, přikrývky, spali jsme na karimatkách, matracích, kde co posbírali v hotelu,“ vysvětlil a dodal, že v obou hotelích měli all inclusive a mohli v nich využívat i bazén a další vybavení.

Novinky mluvily i s Alexem, manažerem hotelu Kolymbia Beach, ve kterém pan Jíra stráví zbytek své dovolené. Ten uvedl, že společnost Atlantica, jež má pod sebou na severovýchodě ostrova dohromady šest hotelů včetně Kolymbia Beach, ubytovala několik stovek evakuovaných osob z postižených oblastí.

„Ubytovali jsme přes 500 evakuovaných turistů, jen z Česka jich bylo několik desítek, možná až stovka,“ uvedl Alex.