Peněženky Čechů: Tisícovka, věrnostní karty, fotky dětí, ale i šupiny pro štěstí

„Jakkoliv je bezkontaktní placení už několik let na vzestupu a je jednoznačným trendem, je vidět, že Češi jsou zvyklí krýt si záda alespoň minimální částkou v hotovosti. To je může, obzvlášť nyní v letních měsících, kdy se vydáváme za turistikou do odlehlejších míst, zachránit před nepříjemnými momenty. Stánky se sezónním občerstvením, restaurace v malých obcích nebo atrakce na místech se slabším internetovým připojením mohou totiž požadovat výhradně hotovost, a k nejbližšímu bankomatu to může být i několik kilometrů,“ uvedla Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.