Některé firmy slibují z domácích solárů nereálné výnosy

„Někteří dodavatelé se předhánějí v argumentaci o výhodnosti prodeje přetoků elektrické energie do sítě. Toto již neplatí. Při detailních propočtech se ukazuje, že prodej energie do sítě nedává moc smysl,“ varoval Luděk Lošťák ze specializované společnosti Zero Living.

„Na papíře výpočty sedí. A že někdy svítí slunce méně? Co nadělám. A když dům stíní stromy na zahradě, tak ať si je domácí pokácí. Říkáme jen to, co chtějí lidi slyšet, že na tom nejen ušetří, ale i vydělají,“ přiznal se Právu anonymně jednatel jedné z firem, která vznikla před půl rokem. Dříve se věnoval přeprodejům energie a nemovitostem.

Lidé a mnohé montážní firmy pořád také neberou v potaz, že v daném místě nemusí být domácí fotovoltaika z kapacitních důvodů zapojena do distribuční sítě, anebo až mnohem později. Zároveň ale, i když připojena je, tak distributor při velkých výkonech soláry odpojuje, protože nemá kam poslat velký okamžitý přebytek elektřiny.

Důležité detaily

„Řada instalací fotovoltaiky má předimenzované výkony, jež nemusejí vést k očekávaným úsporám,“ upozornila opakovaně Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

„Domácí fotovoltaika dává smysl, pokud je správně nastavena na výkon spotřeby domácnosti, a k tomu je možné ukládání do baterií či nabíjení hybridního vozu nebo elektroauta,“ shrnul Lošťák.

„Přebytky elektřiny lze také uložit do akumulace teplé vody,“ připomněl Luboš Vrbata z fotovoltaické divize společnosti DZ Dražice. Řada dodavatelů se ale spoléhá na to, že zájemci o fotovoltaiku nejdou při výběru do detailu. Neřeší tedy, jaké jsou používány komponenty.

I na tepelné čerpadlo s rozvahou

„Snadno se může stát, že se v instalaci objeví nekvalitní jističe, které ani nemají certifikaci pro využití v rámci Evropské unie. Pro běžného laika to může být těžko zjistitelné, na což bohužel tito dodavatelé spoléhají,“ upozornil Lošťák.

Domácnosti by také při výběru dodavatele měly myslet na to, že stejná firma by měla následně zařizovat servis a revize, které se provádějí po čtyřech letech.

„Domácnostem doporučuji, aby nepodléhaly tlaku některých firem, jež vzbuzují v lidech obavy z konce dotací, a to s jediným cílem: přinutit je k co nejrychlejšímu uzavření smlouvy za jimi stanovených podmínek,“ zdůraznil Vrbata.

Ruku v ruce se soláry se montují tepelná čerpadla. A i v jejich případě opakovaně ČKAIT varovala před bezhlavostí a nenasytností některých podnikavců, kteří se chytili momentální vlny.

„Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení o výhodnosti. Není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či příslib dotace,“ uvedla komora.

„Především chladicí jednotka je častý přešlap tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina,“ upozornil projektant Jiří Petlach. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí k tomu být v prostorách uzpůsobené koncové prvky chlazení, jako například velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem chladicí kapaliny.

Petlach zároveň upozornil na to, že tepelné čerpadlo má spotřebu elektřiny největší v zimě, kdy ovšem střešní soláry dodávají minimum nebo nic, a čerpadlo si pak bere proud ze sítě.

Neseriózní firmy Slibují domácnosti nereálné výdělky z prodeje přetoků do sítě. Používají nekvalitní a neschválené komponenty. Mají chyby ve smluvní dokumentaci. Nedodržují termíny.