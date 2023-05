Katolická církev chystá vstup do solárního byznysu

„Začali jsme o tom jednat nejen na arcibiskupství, ale i s ostatními biskupy. A budeme se snažit vytipovat pozemky třetí čtvrté kategorie, které nejsou vhodné na zemědělství, ale jsou vhodné pro fotovoltaické elektrárny,“ řekl novinářům pražský arcibiskup Jan Graubner, který je zároveň předsedou České biskupské konference. Dodal, že chtějí do solárních elektráren investovat opatrně a na pilotní projekt mají připravenou investici v řádech milionů.

Arcibiskupství v minulosti investovalo do luxusních hotelů, ale ty nevynášely, tak se jich začalo zbavovat a peníze investuje do nájemního bydlení.

Jeden z bytů tam pronajalo jako kancelář bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. V jeho případě vypukla debata, proč mu tam musí do schodů pomáhat ochranka, když je odkázaný na vozík. Zástupci arcibiskupství včera novinářům řekli, že dům je v interiéru bezbariérový a má výtah, jen vstup do domu je po pěti schodech.

Na Smíchově na místě bývalého Lihovaru s firmou Trigema staví nájemní dům, ve kterém bude arcibiskupství pronajímat stovku bytů i provozovat školku. Obří výstavbu řadových domů chystá v pražských Kolodějích, kde by mělo vzniknout přes 200 bytových jednotek. Projekt už ve vlastní režii připravuje arcibiskupství na pražské Budějovické. Další bytové domy arcibiskupství kupuje v Kolíně a v Milovicích. Arcibiskupství chce investovat do nájemního bydlení do roku 2025 téměř tři miliardy korun a plánuje mít tisíc bytů.