Na stáří si spoří dvě třetiny mladých, více než na byt

Na stáří se totiž podle průzkumu J&T Banky zabezpečují dvě třetiny mladých. Jedním z motivátorů je také dřívější odchod do důchodu, přičemž dvanáct procent z nich by chtělo pracovat pouze do 50 let, patnáct procent ideálně do 55 let a 34 procent by šlo do pracovního důchodu nejpozději v 60 letech. Do sedmdesátky chce pracovat necelá pětina respondentů.