Peníze na dovolenou vyměňte co nejdřív. Koruna oslabí, shodli se analytici

O něco skeptičtější je Jaromír Gec z Komerční banky, ale i on očekává do konce roku návrat k 24,65 koruny za euro. Přispět by k tomu mělo oživení domácí ekonomiky i zahraniční poptávky. „Tempo tohoto posilování by však mělo být pouze pozvolné, jelikož úrokový diferenciál se podle nás dále zúží,“ dodal.

„Opravdu zásadním milníkem by pro korunu samozřejmě bylo to, pokud by vláda rozhodla od příštího roku zapojit korunu do kurzového mechanismu ERM II,“ dodal. To je příprava na přijetí eura a v jeho rámci dochází k fixování měn na euro v rámci fluktuačního pásma.