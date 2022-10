Lidé se snaží šetřit i na pojistkách aut

Češi se snaží ušetřit i na pojištění, a to hlavně u vozidel. Povinné ručení mnozí posuzují jen podle cenovky a berou to, co se momentálně nabízí jako nejlevnější, bez ohledu na rozsah limitů a služeb.

Článek Někteří lidé také redukují havarijní pojištění a berou tím na sebe větší míru rizika. „U některých klientů k výpovědi havarijního pojištění dochází, ale je to v malé míře,“ řekla Právu mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Podle Veroniky Pilkové z České asociace pojišťoven jsou si pojišťovny vědomy zvýšeného rizika storen smluv a očekávají, že ze strany klientů bude větší snaha o revidování smluv. Drahota přepisuje pojistky domácností Stalo se „V havarijním pojištění klienti začínají šetřit,“ potvrdil Právu specialista Kooperativy Marian Skrip. „Lidé přistupují na vyšší spoluúčasti, kryjí méně rizik,“ dodal. Podle Skripa tak sice mohou ušetřit, avšak jen do chvíle, kdy dojde k nějaké pojistné události. Pak klientovi, který není dostatečně pojištěn, hrozí, že o veškeré úspory z levnějšího pojištění přijde a peníze mu budou chybět. „Je potřeba říct, že jen ceny dílů a prací v autoservisech šly od ledna nahoru o dvacet třicet procent. A to ne vlivem pozvolného nárůstu, ale prostým přeceněním zásob z jednoho dne na druhý,“ upozornil Skrip. Podle něj se taková změna zákonitě musí projevit i v ceně pojistek, a tudíž jsou očekávání u levnějších pojistek lichá a mohou se vymstít. Skrip proto očekává úbytek počtů povinného ručení s tím, jak některé domácnosti budou kvůli úsporám například redukovat počet aut. Češi si pojišťují majetek víc než život, většinou ale nedostatečně Finance Nechávají si staré limity Také Svobodová v souvislosti se snahou šetřit varovala před tím, že mnozí klienti neaktualizují pojistné smlouvy a nechávají si v nich už staré limity. V případě škody na domácnosti pak dostanou v poměru k současným cenám jen zlomek náhrady. Setrvalé zdražování stavebních materiálů takový nepoměr jen zhoršuje. Více než třetina nemovitostí v Česku podle Svobodové dokonce není vůbec pojištěna. To je sice dlouhodobý problém, avšak s potřebou šetřit by se mohl prohloubit. Přehledně: Vyvarujte se chyb při pojištění svého bytu či domu Finance „Aktivně oslovujeme klienty, kteří mají starší smlouvy, a upozorňujeme je, že pojistné částky na smlouvě už nemusejí odpovídat realitě. Většina si je upraví, ale evidujeme stále kolem 25 procent klientů, kteří riskují a ponechávají si nízké pojistné částky,“ dodal Milan Káňa z Kooperativy.