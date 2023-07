Kvůli zdražování Češi šetří na sladkostech i kadeřnicích

„Nelze se divit, že mnoho zaměstnanců má pocit, jako by nyní pracovali jen proto, aby zaplatili účty. Nezbývají jim peníze na některé radosti, nemohou si dovolit dříve oblíbené aktivity. To se bohužel už nyní negativně promítá do jejich nálady, motivace, únavy i celkové psychické a fyzické kondice,“ uvedl Stéphane Nicoletti z Up ČR.