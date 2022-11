Kdo může odejít do předčasného důchodu

Pan Jiří se narodil 20. 3. 1958, nárok na předčasný důchod mu vznikl 20. 3. 2018, nárok na řádný důchod má ke dni 20. 1. 2022. Po celoživotní práci za průměrnou mzdu by ke dni 20. 3. 2018 získal důchod ve výši 10 706 Kč. Takový důchod by byl od ledna 2019 valorizovaný na 11 549 Kč, a dále by se ho týkaly všechny další valorizace důchodů. Od ledna 2022 by se tak díky valorizacím důchod zvýšil až na 13 815 Kč.