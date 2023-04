Kam s penězi? Češi plánují utrácet třeba za dovolenou

S blížícím se jarem roste i chuť Čechů investovat do bydlení. V průzkumu agentury Ipsos pro Air Bank dvě pětiny lidí zmínily, že v nadcházejícím období plánují větší výdaje (konkrétně přes 10 tisíc korun) použít jak na koupi, tak i rekonstrukci své nemovitosti či na vybavení zahrady, nebo třeba na pořízení fotovoltaiky.

Příslib nástupu teplejšího počasí láká i k cestování a čerpání dovolených, do nichž plánuje větší výdaj investovat zhruba třetina Čechů. Pětina se pak po zimě chystá financovat koupi nebo opravu auta či motorky, necelá pětina má v plánu pořízení elektroniky.

Zvelebovat své bydlení se na jaře chystají především obyvatelé menších obcí, na druhou stranu vycestovat na dovolenou zase nejčastěji plánují respondenti z hlavního města, a to zejména ti mladší – ve věku od 25 do 34 let.