Průzkum: Dvě třetiny Čechů věří, že se jejich situace do roka zlepší

Ačkoliv růst spotřebitelských cen zůstává i nadále v Česku dvouciferný a reálné příjmy většiny domácností se propadají, lidé věří, že bude líp. Téměř dvě třetiny (64 procent) Čechů v produktivním věku očekávají, že se jejich finanční situace do roka změní k lepšímu. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Patron GO mezi lidmi ve věku 18 až 50 let.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto

Článek Skoro pětina dotázaných se však bojí, že na tom budou hůře než teď. Zbylých 17 procent se pak domnívá, že se jejich finanční poměry nezmění. Téměř polovina Čechů ovšem zároveň plánuje snížit své výdaje. Většina nejdříve omezí restaurace, zábavu a volnočasové aktivity. Jen pouhá desetina lidí věří, že by nyní mohli najít levnějšího dodavatele energií. Inflace v Česku byla v říjnu 15. nejvyšší v Evropě Ekonomika Na Slovensku podobně Stejný průzkum na konci září proběhl i na Slovensku. Naši východní sousedi jsou jen o kousek méně optimističtí, zlepšení finanční situace očekává 57 procent z nich. Se zhoršením situace pak počítá 19 procent Slováků, tedy stejný podíl jako v případě Čechů. „Překvapuje mě, že Češi a Slováci jsou i uprostřed nejhorší ekonomické situace za několik desítek let optimističtí a čekají, že do roka bude líp. Optimismus vítám, ale zároveň by si měli dávat pozor, ať je všudypřítomné zdražování nepřekvapí,“ podotkl Lukáš Vršecký, šéf firmy Patron GO, která se zabývá správou financí. Jak správně zacházet s penězi a jaká jsou rizika dnešní doby Ekonomika Dodal, že lidé by si měli mj. pečlivě hlídat všechny splátky, aby nepřepláceli, a hledat možnosti, jak ušetřit.