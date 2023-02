Neplánovaný výdaj nemusí zruinovat váš rozpočet, rozložte ho na tři platby

Jen 28 procent Čechů oslovených v průzkumu agentury IPSOS pro Air Bank by nemělo problém s úhradou nečekaného výdaje, jako je například oprava auta, výměna nefunkčního domácího spotřebiče či třeba zaplacení školy v přírodě pro dítě. Běžný měsíční rozpočet by jim na takový výdaj stačil.

Ti ostatní by už museli zvažovat i jiné alternativy, jak se s výdajem vypořádat. Každý druhý by sáhl do svých úspor, každý pátý by to řešil nějakou formou finanční pomoci - například půjčkou, kontokorentem či třeba kreditní kartou.

Foto: Novinky Jak by se Češi vypořádali s větším neplánovaným výdajem

„Dopady současné ekonomické situace a obecně rostoucí výdaje pociťují i ti, kteří si dosud zvládali vytvářet dostatečnou finanční rezervu pro všechny případy. Nečekaný výdaj typu opravy auta nebo výměny nefunkčního spotřebiče v současné době domácnosti zatíží výrazně více, než tomu bylo v minulosti,“ uvedla Veronika Benešová z Air Bank.

Rozložení platby až dva měsíce zpětně

Banka proto nově nabízí svým klientům řešení - mohou si rozložit jakoukoliv platbu od tří do 30 tisíc korun, s níž ve svém rozpočtu nepočítali, na tři části. Tuto službu lze využít na platbu provedenou platební kartou i uhrazenou bankovním převodem, a to až dva měsíce zpětně po jejím provedení. Banka si účtuje pouze jednorázový poplatek ve výši 50 korun, žádné úroky klient nehradí. Jakmile doplatí poslední část rozložené platby, může službu v případě potřeby využít znovu.

Smyslem rozložení platby je především pomoci klientům s výdaji, se kterými nepočítali Veronika Benešová, Air Bank

Služba pomůže klientům, kterým na účet u banky přijde alespoň 10 tisíc korun měsíčně během posledních tří měsíců, nejsou v exekuci či insolvenci, jsou starší 18 let a mají zřízenou mobilní aplikaci My Air, v níž je rozložení platby přístupné. Klientovi stačí si jen z plateb vybrat tu, kterou chce rozložit do tří splátek, aniž by uváděl důvod, výběr potvrdit a po schválení se mu peníze za provedenou platbu připíší zpět na účet. Od následujícího měsíce poté klient tuto rozloženou platbu splácí ve třech měsíčních splátkách. Klienti mají samozřejmě možnost kdykoliv a zdarma předčasně splatit zbývající část rozložené platby.

Na druhou stranu se ale mohou dostat i do situace, kdy na doplacení nebudou mít dostatek financí. „Nepočítáme s tím, že by k takovým situacím běžně docházelo, spíše by se jednalo o ojedinělé případy. Smyslem rozložení platby je především pomoci klientům s výdaji, se kterými nepočítali. Proto by nám měl klient dát včas vědět, pokud by přeci jen měl potíže splácet takový výdaj ve třech měsíčních splátkách. Klientovi potom můžeme rozložení platby převést na klasickou půjčku s ještě delší splatností,“ doplnila pro Právo Veronika Benešová.

Odložené platby jsou běžně využívané

Již několik let nemusí zákazníci zaplatit za zboží pořízené online v e-shopech během objednání, aniž by museli využít placenou dobírku. Umožňují to tzv. odložené platby, známé i pod zkratkou BNPL (Buy Now Pay Later, nakupuj teď, plať později), jejichž princip spočívá v tom, že si zákazník na internetu zboží objedná, převezme ho, prohlédne, vyzkouší a zaplatí například až po 14 dnech či později v závislosti na tom, jakou službu využije.

Odložené platby nabízí několik společností a tento způsob úhrady za zboží si již získal velké množství příznivců. Ovšem využít je lze jen v případě, že si zboží pořizujete v e-shopu a budete za ně teprve platit.

Stejně jako v případě rozložení platby na tři části u Air Bank můžete odloženou platbu také uhradit ve splátkách. Umožňují to služby Nákup na třetiny od společnosti Twisto, Třetina od Skip Pay či Třetinka od e-shopu Alza.cz. Všechny tyto služby jsou bezplatné a zákazník neplatí ani žádný úrok. Princip je pro všechny shodný, zákazník si v e-shopu objedná zboží a při výběru platby zvolí danou možnost úhrady ve splátkách.

Nákup na třetiny uvedlo Twisto v omezeném provozu již na konci roku 2020 a v současné době díky spolupráci s platební bránou Comgate se služba rozšířila do několika tisícovek e-shopů, které Comgate využívají.

„Nákup na třetiny spočívá v tom, že si zákazník může rozložit svou útratu v e-shopu nad 1500 korun na tři měsíce, a to bez jakýchkoli poplatků nebo navýšení. Není nutné být registrovaný, stačí zadat e-mail a první třetinu celkové částky uhradit kartou. V následujících dvou měsících se další dvě třetiny útraty strhnou automaticky z uložené karty, nebo to může zákazník provést manuálně, záleží na jeho preferenci,“ doplnil Jan Hanzlík z Twisto.

I Skip Pay od ČSOB svou Třetinu v listopadu loňského roku spustilo na celý e-shopový trh, prostřednictvím platební brány Comgate ji mohou postupně využívat zákazníci 13 tisíc e-shopů. Princip fungování je stejný, zákazník objedná zboží, první třetinu uhradí při nákupu a potvrdí, že souhlasí s automatickou úhradou zbylé částky ve dvou samostatných splátkách, které se mu samy strhnou z karty po 30 a 60 dnech od nákupu.

Službu Třetinka od internetového prodejce Alza.cz mohou využívat jen zákazníci, kteří nakupují v tomto e-shopu. Podmínkou je, abyste měli registraci na Alza.cz, nakoupili jste alespoň za pět tisíc korun za posledních 12 měsíců a máte již dvě dokončené objednávky. Projdete-li skóringem obchodu, můžete si vybrané zboží na splátky pořídit. Na počátku uhradíte první třetinu a zbytek částky musíte zaplatit do tří měsíců od nákupu." Můžete zbytek částky doplatit naráz v jedné platbě nebo ji rozložit do libovolného počtu splátek a posílat je kdykoli se vám to hodí," uvádí prodejce na svých stránkách.

Odložené platby nejsou bez rizika

Využití odložených plateb, ať už dlužnou částku plánujete uhradit najednou či ve splátkách, s sebou nese kromě zmíněných výhod i určitá rizika. Lákají například k pořízení zboží, jehož cena je v danou chvíli pro kupujícího příliš vysoká a možnost uhradit ji později i na několikrát se jeví jako velmi snadné a dostupné řešení. Ostatně potvrdilo se to i během loňských vánočních nákupů, kdy společnosti poskytující tento způsob úhrady evidovaly jeho výrazný nárůst. Ovšem, co se může v danou chvíli zdát jako snadné a bezproblémové, může v budoucnu člověka dostat do dluhové pasti.

„Odložené platby podle našeho názoru pro část jejich uživatelů riziko představují. Produkt totiž podstatně usnadňuje nákup zboží, na jehož pořízení by jinak člověk neměl peníze. To vede ke zhoršování finanční pozice, takže při náhlém výdaji či ztrátě příjmů mají pak lidé místo finanční rezervy závazky,“ uvedl pro Novinky David Borges z organizace Člověk v tísni.

Poskytovatelé odložených plateb pochopitelně službu neposkytnou každému, žadatele si prověřují, každý prochází tzv. scoringem, který určí, zda je pro něj odložená platba vhodná. Jistí se i tím, že odložit, resp. rozložit na splátky povolí jen předem danou maximální výši částky, která dosahuje několik nižších desítek tisíc korun (například v Air Bank 30 tisíc korun či Skip Pay 50 tisíc korun).

Nicméně i tak se může stát, že „na první pohled“ bezproblémový zákazník nebude v budoucnu schopen svým závazkům dostát. V takovém případě ho společnost upozorní např. e-mailem, SMS apod., posléze mu účtuje i poplatky za prodlení.