Finanční poradna: Co musí obsahovat zápočtový list od zaměstnavatele

O vydání zápočtového listu po ukončení pracovního poměru nemusíte zaměstnavatele speciálně žádat. V takovém případě je to jeho povinností, což platí i při skončení právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (DPČ).

„Zaměstnavatel vám musí vydat zápočtový list pro každý pracovněprávní vztah zvlášť a nemůže jeho vydání nijak podmiňovat, například vrácením svěřených věcí, nebo si za vydání účtovat poplatky. Neplatí to, pokud jde o kopii již dříve vydaného potvrzení,“ uvedla pro Novinky Iva Mlynaříková z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

Nejdříve vám může zaměstnavatel potvrzení o zaměstnání vydat v poslední den trvání pracovního poměru. Žádný vliv na to nemá ani případné běžící soudní řízení o neplatnosti skončení pracovněprávního vztahu.

Jen po dohodě s vámi může zaměstnavatel do zápočtového listu uvést i jiné údaje, než které stanoví zákon a které s pracovněprávním vztahem bezprostředně souvisejí.

Také důvod skončení pracovního poměru nesmí zaměstnavatel, aniž by se s vámi dohodl, do potvrzení uvést.

„V opačném případě se lze bránit žalobou na úpravu potvrzení o zaměstnání. Podat ji musíte do tří měsíců ode dne, kdy se dozvíte o obsahu zápočtového listu. Požadujete-li však uvést do zápočtového listu i jiné údaje, než které předepisuje zákon, zaměstnavatel nemá povinnost vám vyhovět,“ upozornila Mlynaříková.

Pokud o to požádáte, musí vám zaměstnavatel vystavit i tzv. oddělené potvrzení, které je primárně určené pro úřad práce.

Oddělené potvrzení sice představuje druhou část potvrzení o zaměstnání, s ohledem na ochranu vašeho soukromí však musí být vydáno pouze odděleně. Obě části potvrzení o zaměstnání nelze spojit, a to ani na základě vaší dohody se zaměstnavatelem.

„Nesplní-li zaměstnavatel povinnost vydat vám včas či řádně při skončení pracovněprávního vztahu zápočtový list, můžete zvážit i podání žaloby na náhradu škody. A to zejména tehdy, jestliže by vám vznikla například škoda ve formě ušlého zisku za mzdu nebo odměnu, pokud by jiný zaměstnavatel nebyl ochotný bez předložení potvrzení o zaměstnání uzavřít s vámi pracovněprávní vztah,“ doplnila Mlynaříková.