Doma topte, perte a vařte optimálně. Rozdíly bývají citelné

Větrat by se mělo krátce a intenzivně, je to ekonomičtější, než když necháte na noc otevřené okno nebo použijete ventilačku. Důležitá je i správná délka záclon a závěsů – okraje mají končit nad topením, aby nebránily dobré cirkulaci vzduchu. Velká část energií se dá ušetřit v kuchyni. Ohřívejte jen potřebné množství vody, například do varné konvice stačí napustit je tolik, kolik hned spotřebujete.