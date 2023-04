Drzost bez hranic. Levnější energie oživily šmejdy

Častý způsob kontaktu ze strany podvodníků je telefonát. Lidem do telefonu nezřídka tvrdí, že dluží nedoplatek, nebo s nimi chtějí řešit nějakou přípojku. Jejich legendy bývají podobné a cíl stejný: zmást lidi, vyvolat v nich obavy a nabídnout pro ně falešné řešení, kterými je připraví o peníze.

Jak udržovat plynový kotel, abyste utratili co nejméně?

Na co nezapomenout při pořizování fotovoltaiky?

Přitom měl tolik drzosti, že totéž zkusil i u elektřiny, ačkoliv neměl potřebné podklady. Zavolal stávajícímu dodavateli a vydával se za vnuka seniorky. Když ho operátor upozornil, že jako kontaktní osoba je u této paní zapsán někdo jiný, podvodník bez zaváhání odvětil, že se jedná o strýce, ale o smlouvy se stará on, údajný vnuk, protože by to stará paní sama nezvládla.