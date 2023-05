Daňové zálohy OSVČ v roce 2023

Pokud vykonáváte hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musíte vždy platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a to i při velmi nízkém zisku.

(Vláda připravuje reformu, v níž by se minimální odvod měl v budoucnu zásadně zvýšit až na 4540 korun, protože se zvýší minimální vyměřovací základ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy – pozn. red.)

Zálohy se počítají z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu (tedy hrubý zisk, resp. rozdíl příjmů a výdajů), pro náš příklad je to 350 tisíc (poloviny hrubého zisku 700 tisíc). Když ho OSVČ vydělí počtem měsíců v roce, získá měsíční vyměřovací základ. Záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 procenta z tohoto základu, tedy 3938 korun, na sociální pojištění 29,2 procenta z vyměřovacího základu, tedy 8517 korun.

Splatnost daňových záloh je v takovém případě do 15. června a do 15. prosince. „Čtvrtletně platí zálohy na daň z příjmů OSVČ s vypočtenou daní z příjmů vyšší než 150 tisíc korun, a to ve výši jedné čtvrtiny roční daňové povinnosti,“ doplnila Ivanco.