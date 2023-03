Zlevnit může zelenina i pečivo

Zatímco v lednu podle údajů Eurostatu potraviny zdražily meziročně skoro o 20 procent, tedy ještě víc, než je průměrná inflace, v druhé půli roku by už průměrné zdražení nemělo překročit deset procent, v souladu s odhadem inflačního vývoje.

S nástupem jara zlevní ovoce a zelenina, protože je budeme moci dovážet z jihu Evropy Štěpán Křeček, ekonom

Plošný pokles cen nicméně čekat nelze. „Dochází ke snižování dynamiky nárůstu cen potravin, postupně se stabilizují. Ve druhém pololetí mohou ceny některých položek klesnout,“ řekl Právu agrární analytik Petr Havel.

To se podle něj bude týkat spíše rostlinné produkce, tedy obilí či olejnin, i díky zlevnění průmyslových hnojiv. U masa čeká dopad až se zpožděním, protože chovatelé nakupovali ještě drahé krmné směsi.

Maso dál podraží

Zastavení růstu cen potravin nahrává silná koruna, která zlevňuje dovážené potraviny. Kvůli inflaci klesla reálná kupní síla, obchodům klesá odbyt, lidé ještě víc nakupují ve slevách. To vše znamená tlak na pokles marže řetězců. „S nástupem jara zlevní ovoce a zelenina, protože je budeme moci dovážet z jihu Evropy, což vyjde levněji než současný dovoz ze severu Afriky.

Bohužel však bude pokračovat růst ceny masa, protože se v mnohých zemích v EU zmenšují chovy. Zvláště u vepřového pravděpodobně budeme svědky dalšího výrazného nárůstu cen,“ řekl ekonom BHS Štěpán Křeček.

Nemorální praktiky na trhu s potravinami? Pošlete Nekulovi mail Ekonomika

U dalších potravin živočišného původu podle něj bude v nejlepším případě stagnovat cena. Spíše však mírně poroste. Výjimku mohou tvořit vejce, která po obnově chovů po ptačí chřipce mohou zlevnit.

Zlevnění zeleniny s příchodem jarní produkce očekává i šéf tuzemského svazu obchodu Tomáš Prouza. Například papriky jsou nyní v obchodech mimořádně drahé, ještě víc, než bývá koncem zimy normální. Může za to loňská neúroda v pěstitelských zemích i omezení produkce skleníků kvůli zdražení energií.

Například v Británii některá zelenina v nabídce řetězců úplně chybí. „Klesající ceny energií by měly vést k mírnému snížení cen u pečiva, nicméně se domnívám, že ceny v tomto segmentu budou spíše stagnovat a výrobci pečiva se budou chtít trochu zahojit po loňském prudkém nárůstu cen energií,“ dodal Křeček.

Prázdné regály v Británii. Obchody prodávají rajčata či okurky na příděl Ekonomika

Svaz pekařů nechtěl další vývoj cen odhadovat, protože mu taková vyjádření zakázal antimonopolní úřad. Upozornil na to, že ceny pečiva rády využívají řetězce pro marketingové akce, aby nalákaly zákazníky do prodejen. Náklady pekáren na mouku či energie by už dál růst neměly.

Ceny určují řetězce

S cenou mouky nebude zatím hýbat Karel Prokop, majitel průmyslového mlýna v Borovech na Plzeňsku. „Zdražovat určitě nebudeme, ale zlevňovat zatím také ne. Pokud ano, tak až někdy před sklizní,“ řekl Právu.

„My cenu neurčujeme. Tu nám stanoví mlékárna a té cenu zase určí řetězec. Žijeme tedy s tím, co nám pustí řetězec,“ řekl Právu Václav Osička z farmy Doubravský dvůr na Olomoucku. Za mléko nyní dostává 13 korun. „Mohu stokrát říkat mlékárně, že chci vyšší cenu, ale oni mi na to řeknou, tak si to mléko nech, a mně už zítra k ničemu nebude,“ kroutí hlavou.

Vývoj cen nedokáže odhadnout. „Bude to závislé na tom, co se stane na trhu, zda bude přebytek mléka. S tím umí řetězce geniálně pracovat, protože třeba jeden kamion jogurtů, který někde zůstane, zboří ceny v celé republice, ale ne na pultu, spotřebitel to nepozná, on pořád bude jen platit, vydělá řetězec,“ kritizoval Osička.

Kolik se platilo v akcích

Položka Průměr v lednu Průměr v únoru Meziměsíční změna Cukr 1 kg 28,36 Kč 26,90 Kč -5,15 % Máslo 250 g 42,50 Kč 36,90 Kč -13,18 % Mléko 1 l 19,42 Kč 19,21 Kč -1,08 % Vejce 10 ks 49,90 Kč 49,90 Kč 0,00 % Mouka 1 kg 18,92 Kč 18,19 Kč -3,89 % Rostlinný olej 1 l 47,51 Kč 40,39 Kč -14,99 % Zdroj: Kupi.cz