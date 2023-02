Chová se někdo na trhu s potravinami nemorálně? Pošlete mi mail, vyzval Nekula občany

Obchody podle něj zneužily situaci před Vánocemi, kdy lidé pečou cukroví a nehledí tolik na to, kolik peněz za cukr utratí. „Mám za to, že zde plně nezafungovala hospodářská soutěž,“ řekl. Už dříve upozornil na to, že cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle ČSÚ stoupla od září do prosince o 77 procent, zatímco cena výrobců stoupla o 51 procent.