Zdražuje se, ale na dárcích lidé o zlaté neděli nešetřili

To dva kamarádi z Krnova, sedmnáctiletý Adam a šestnáctiletý Lukáš, vyrazili na nákup většiny dárků. „Je to na poslední chvíli, nebyl čas,“ pousmál se Adam a přiznal, že zatím je v hledání toho, co potěší jeho blízké, úspěšný. To, že by šetřil, odmítl. „Tento rok je to právě naopak. Aspoň u mě je to rekord,“ přiznal.