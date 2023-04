Zdražování drtí dlužníky po splatnosti, průměrný dluh loni skokově vzrostl

Češi mají finanční závazky po splatnosti především v produktivním věku. Téměř 31 procent českých dlužníků je ve věku mezi 25 a 34 lety a jejich průměrný dluh činí 35 200 korun. Věková kategorie 35 až 44 let reprezentuje 27 procent dlužníků s průměrným dluhem přes 43 000 korun. Necelých pět procent dlužníků s průměrným dluhem 22 600 Kč spadá do věkové kategorie 18 až 24 let. Přes sedm procent dlužníků je ve věku nad 65 let, v průměru dluží téměř 39 300 korun.